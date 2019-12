Lenovo IdeaPad 120S-14IAP (81A500JTMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop van Lenovo laptop heeft een trage Intel Celeron processor en slechts 64 GB aan flashopslag. In de praktijk is hij daardoor behoorlijk traag: houd rekening met lange wachttijden, bijvoorbeeld bij het openen van een website of het laden van een programma. Daarnaast kun je nauwelijks programma's en bestanden op de laptop zetten, en ben je a snel aangewezen op aanvullende opslag zoals een geheugenstick of externe harde schijf. De accuwerktijd is 6,5 uur. We hebben deze laptop gekocht voor €299 bij Expert.