Lenovo IdeaPad 300-15IBR (80M300HYNX)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met langzame processor en vlotte opslag. Daardoor is hij vooral geschikt voor eenvoudige taken. Door de vlotte opslag en 4 GB werkgeheugen toch nog best prettig om mee te werken. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,