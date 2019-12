Lenovo IdeaPad 310-15ISK (80SM01L8MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een slimme configuratie en een gewicht van net iets minder dan twee kilo. De combinatie van een Intel Core i3-processor en SSD maakt hem snel genoeg voor de meeste taken. De SSD heeft een capaciteit van 256 GB. Dat is niet bijster veel, maar voor veel mensen voldoende om enige tijd zonder uitbreiding te kunnen. De Accuwerktijd is niet geweldig: 5,5 uur. De Lenovo IdeaPad 310-15ISK is op 15 november 2017 door ons aangekocht bij Bol voor 529 euro. De laptop was ook verkrijgbaar bij Azerty en Informatique. Bol prees de laptop aan als studentenlaptop.