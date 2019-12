Lenovo IdeaPad 320-14IKBN (80XK00XBMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We kochten deze Lenovo IdeaPad 320-14IKBN voor 569 euro bij Coolblue. Dat gebeurde op 21 februari en de laptop lag op dat moment in geen enkele andere winkel. Coolblue promoot deze IdeaPad als studentenlaptop. Het is een laptop met een wat oudere en minder snelle i5-processor aan boord en maar 128 GB opslag. Dat is niet veel en dus moet je al snel aan de slag met een externe hdd of geheugenstick. De werktijd op de accu is ruim zes uur en dat is niet heel erg bijzonder goed te noemen. Lenovo heeft bij dit model voor een slecht scherm gekozen met een lage resolutie van 1366 x 768 beeldpunten.