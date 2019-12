Lenovo IdeaPad 320-14ISK (80XG0057MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop heeft een wat oudere Intel Core i3-processor aan boord, maar is voor de meeste gebruikers snel genoeg. De SSD geeft de laptop een snelle opstarttijd, maar is met een capaciteit van 128GB aan de krappe kant. De accuwerktijd is met een kleine zes uur net voldoende. Je kunt het werkgeheugen van 4GB zelf uitbreiden naar 8GB, maar daarvoor moet je wel eerst de behuizing openen die met 13 schroeven vastzit. We kochten deze Lenovo IdeaPad begin april bij CoolBlue, voor een prijs van €450.