Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Alternate is de winkel waar we 17 mei 2018 de Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00KTMH) hebben gekocht voor 479 euro. We zagen de Lenovo ook liggen bij MyCom, MeGekko, Informatique, MediaMarkt, Expert en 4Launch. Deze laptop heeft een langzame processor aan boord en een 256 GB ssd. Daarmee kun je voor heel simpel werk uit de voeten. De ssd is net groot genoeg. De accuwerktijd is nog geen vier uur: we hadden beter verwacht. Accu, opslag, wifi-modele en werkgeheugen zijn te vervangen door de onderkant los te schroeven (13 schroefjes). Het werkgeheugen is ook uitbreidbaar van 4 naar 8 GB.