Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00W0MH)

De Lenovo IdeaPad 320-15AST hebben we op 11 juni 2018 gekocht bij Wehkamp voor 429 euro. Op dat moment werd de laptop gepromoot als Wehkamp Deal. De laptop heeft een modern uiterlijk, maar de processorprestaties passen daar niet bij. De vaste netwerkaansluiting is traag. De wifi-module is van een recente generatie. Met een 256 GB ssd kunnen de meeste mensen uit de voeten. Het is handig dat deze laptop een dvd-brander aan boord heeft. De accuwerktijd is met zo'n 4 uur niet super. Voor het vervangen van opslag, werkgeheugen, accu en de wifi-module is het nodig om de onderkant los te wrikken. Hiervoor moet je eerst 13 schroeven verwijderen. Dat is ook nodig als je het werkgeheugen wilt uitbreiden tot maximaal 8 GB.