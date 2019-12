Lenovo IdeaPad 320-15IAP (80XR01B1MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze betaalbare laptop van Lenovo heeft op papier een paar interessante specificaties. De Intel Celeron-processor is erg traag maar de ingebouwde SSD compenseert een groot deel van dit gebrek aan snelheid. Wel is hij alleen te gebruiken voor eenvoudige taken zoals internetten en tekstverwerken. De SSD heeft daarnaast een opslagcapaciteit van 256 GB, dat is voldoende voor een aardige verzameling programma's en bestanden. er voor voldoende ruimte is voor bestanden. De werktijd op de accu is met zo'n 5 uur net voldoende. We kochten deze Lenovo IdeaPad voor €452 bij Expert.