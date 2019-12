Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL007EMH) hebben we halverwege juli 2018 ingekocht bij 4Launch voor 432 euro. We zagen de laptop ook in de folder staan van Expert. De specificaties van deze 15-inch laptop van Lenovo zijn interessant voor regulier gebruik. De Intel Core i3-processor is net snel genoeg om soepel alle basistaken mee uit te voeren en de SSD zorgt daarnaast voor snelle opstarttijden. Ook is de opslagcapaciteit van 128 GB net groot genoeg als je niet veel bestanden meeneemt. De accuduur van 5,5 uur valt licht tegen in vergelijking met vergelijkbare laptops. Een ander minpunt is het matige TN-beeldscherm, waarbij vooral de slechte kleurweergave en het te lage contrast opvallen.