Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL00CNMH) Zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Lenovo IdeaPad 320-15IKBN halverwege september 2017 ingekocht bij MediaMarkt voor 555 euro. De Lenovo was op dat moment nergens anders verkrijgbaar. De laptop is in verschillende kleuruitvoeringen te koop, deze is met zijn zwarte behuizing het minst opvallend . De Intel Core i5-processor is lekker snel, maar de ingebouwde SSD is relatief traag: dat betekent dat je er prima mee kan internetten, e-mailen en Netflixen, maar dat de laad- en opstarttijden wat tegenvallen.