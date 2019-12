Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL00MJMH) is eind juli 2017 ingekocht bij Paradigit. Hij was op dat moment ook verkrijgbaar bij Surfspot (webwinkel voor het onderwijs). Deze 15,6 inch-laptop weegt maar 1,72 kilo. De i5-processor is lekker snel, maar de opslag is maar 128 GB groot en dat is in de praktijk niet voor iedereen genoeg. De processor en SSD maken het een vrij snelle laptop. Hij werkt ongeveer 6 uur op een acculading. De accu, de SSD, het werkgeheugen en de wifi-module zijn vervangbaar, maar dat is enkel mogelijk na het verwijderen van de onderplaat die vast zit met 13 schroeven.