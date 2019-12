Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL025QMH) Wit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Lenovo IdeaPad 320-15IKBN halverwege september 2017 ingekocht bij MediaMarkt voor 555 euro. De Lenovo was op dat moment nergens anders verkrijgbaar. Het is een opvallend witte laptop. De Intel Core i5-processor is lekker snel, maar de ingebouwde SSD is relatief traag: dat betekent dat je er prima mee kan internetten, e-mailen en Netflixen, maar dat de laad- en opstarttijden wat tegenvallen.