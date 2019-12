Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL02NPMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een modern uiterlijk en een laag gewicht van zo'n 1,86 kilo. De processor en SSD maken hem vlot en ook geschikt voor zwaardere taken. Als je meerdere programma's tegelijk gebruikt, profiteer je van de vlotte Intel Core i5-processor en de ruimte 8 GB aan werkgeheugen. De SSD van 128 GB is in de praktijk te klein en te snel vol. Ook de werktijd op de accu valt tegen: net geen 5,5 uur. De Lenovo IdeaPad 320-15IKBN hebben we voor 599 euro gekocht bij Coolblue. Dat gebeurde op 15 november 2017. De laptop is waarschijnlijk exclusief bij Coolblue verkrijgbaar.