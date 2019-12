Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL035YMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo IdeaPad bevat een redelijk vlotte maar verouderde Intel Core i5 dualcore-processor. De nieuwste generatie i5 heeft niet 2 maar 4 cores en is daardoor een stuk sneller. Daarnaast heeft de laptop een 128 GB SSD en een 1TB harde schijf. Dat is voor verreweg de meeste gebruikers ruim voldoende voor je eigen bestanden en programma's. De accuduur valt met 5,5 uur licht tegen, er zijn laptops met vergelijkbare specificaties die het langer volhouden. De laptop is op het moment van schrijven ruim verkrijgbaar bij meerdere grote electronicaketens. Wij kochten hem begin februari in bij BCC.