Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL03J2MH)

De Lenovo IdeaPad 320-15IKBN was op 17 november o.a. verkrijgbaar bij MediaMarkt voor 479 euro. Het is een 2 kilo zware laptop. Voorzien van een nieuwe, vrij vlotte i3-processor. Daarmee is hij snel genoeg voor eenvoudige taken. De SSD meet 128 GB en dat is als je niet veel bestanden meeneemt net toereikend. De accuwerktijd is zo'n 9 uur en dat is best goed. De SSD is eenvoudig te vervangen zonder de gehele laptop open te schroeven. Voor de andere onderdelen moet je eerst 13 schroeven verwijderen. Bijvoorbeeld om het werkgeheugen uit te breiden naar maximaal 12 GB.