Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL03KLMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320-15IKBN hebben we begin maart 2018 ingekocht bij MediaMarkt voor 549 euro. We zagen de laptop alleen liggen op de planken van deze bekende winkel. De laptop heeft een vlotte i5-processor aan boord van een wat oudere generatie en biedt twee rekenkernen, modernere processoren zijn sneller en bieden er vier. De ssd is 128 GB en draagt bij aan de vlotte prestaties. Wel is de SSD aan de kleine kant en dus heb je snel ruimtenood. Dit model heeft nog een dvd-brander. Dat zie je niet vaak meer. De accuwerktijd is 5,5 uur, dat kan beter. Het werkgeheugen van 8GB is uit te breiden naar 12GB. Accu, werkgeheugen, opslag en wifi-module zijn vervangbaar. Hiervoor moet je wel 13(!) schroefjes en de kap verwijderen.