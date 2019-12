Lenovo IdeaPad 320-15IKBN (80XL03L8MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320-15IKBN was op 17 november o.a. verkrijgbaar bij MediaMarkt voor 479 euro. Het is een 2 kilo zware laptop. Voorzien van een nieuwe, vrij vlotte i3-processor. Daarmee is hij snel genoeg voor eenvoudige taken. De SSD meet 128 GB en dat is als je niet veel bestanden meeneemt net toereikend. De accuwerktijd is zo'n 9 uur en dat is best goed. De SSD is eenvoudig te vervangen zonder de gehele laptop open te schroeven. Voor de andere onderdelen moet je eerst 13 schroeven verwijderen.