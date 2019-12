Lenovo IdeaPad 320-15IKBRN (81BG00MDMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IdeaPad 320-15IKBRN (81BG00MDMH) hebben we op 5 maart 2018 gekocht bij Expert. We zagen de laptop in de folder staan en het lijkt erop dat deze nergens anders leverbaar is. Deze laptop heeft een erg vlotte i5-processor aan boord met 4 rekenkernen. Als je er echt mee aan de slag gaat kom je tot de ontdekking dat de 128 GB ssd weliswaar vlot is, maar erg klein is qua opslagruimte. Je moet dus dan dus vrij snel aan de slag met externe schijven of sticks. Op een acculading houdt hij het zo'n 5,5 uur vol en dat is wat minder dan gemiddeld. Het werkgeheugen is uitbreidbaar van 4 tot 8 GB. Het originele werkgeheugen is niet vervangbaar, want het is vastgesoldeerd.