Begin februari kochten we deze Lenovo IdeaPad 320-15IKBRN (81BG00MEMH) bij Expert voor 799 euro. De laptop biedt veel: een snelle quad-core i5-processor, een traditionele harde schijf met 1 TB opslagcapaciteit en een 128 GB SSD. Daardoor is hij vlot en heb je veel ruimte voor je bestanden. Ook is er een grafische kaart in de vorm van een MX150 van Nvidia. Die biedt weinig voordelen, maar is net wat beter dan de standaard geïntegreerde videoprocessor. De accuwerktijd zit op zo'n zes uur. Het scherm presteert niet zo best.