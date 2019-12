Lenovo IdeaPad 320-15IKBRN (81BG00PUMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Lenovo is met een gewicht van 1,4 kilo erg licht. Ook is hij dankzij de Intel Core i5 quad core processor erg snel, en is hij voor de meeste gebruikers prima geschikt voor het dagelijks gebruik. De snelle SSD van 256 GB helpt daarbij ook en biedt daarnaast voldoende opslag. Het werkgeheugen van 4 GB is wel aan de krappe kant, al kun je dat uitbreiden naar 8 GB. De accuduur van zo'n 5,5 uur werktijd is niet heel erg goed te noemen.