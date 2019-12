Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320-15ISK (80XH014KMH) is begin september 2017 door ons bij Expert ingekocht voor 553 euro en 24 cent. De laptop werd toen gepromoot in de folder als 'fris van start-laptop'. Hij was op dat moment bij geen enkele andere winkel dan Expert verkrijgbaar. Het is een laptop geschikt voor standaarwerk. De Core i3-processor is net snel genoeg, maar de opslag is slechts 128 GB groot en dus is er weinig ruimte voor extra programmatuur en bestanden. De werktijd op de accu is 5 uur en dat valt een beetje tegen. Het bestaande geheugen is vastgesoldeerd dus niet te vervangen, maar gelukkig zit er wel een extra geheugenslot in voor de uitbreiding tot maximaal 12 GB.