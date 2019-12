Lenovo IdeaPad 320-15ISK (80XH01H6MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze modern vormgegeven laptop heeft een Intel Core i3-processor en een 256 GB SSD. Dat is vlot genoeg voor veel taken, maar niet voor al te zwaar werk. De SSD biedt voor de meeste gebruikers voldoende opslag. De werktijd op de accu valt tegen, net iets meer dan 5,5 uur. Dat kan beter. De Lenovo IdeaPad 320-15ISK is op 15 november aangekocht bij Expert, voor een prijs van 543,34 euro. We zagen dat de laptop ook verkrijgbaar was bij Paradigit en Informatique. Expert had deze laptop midden november haar folder staan.