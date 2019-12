Lenovo IdeaPad 320-17IKB (80XM004JMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320-17IKB is midden oktober 2017 voor €579 aangeschaft bij MediaMarkt. Op dat moment was de laptop nergens anders verkrijgbaar. MediaMarkt adverteerde de laptop op het moment van aankoop ook in haar folder. De laptop heeft een slimme combinatie van een Core i3-processor en een 256 GB SSD. Daarmee is hij behoorlijk vlot en ruim snel genoeg voor algemene taken, zoals internetten en tekstverwerken. De 802.11ac wifi adapter zorgt daarnaast voor snel draadloos internet, mits je een goede router hebt. De werktijd op de accu valt met net iets meer dan vier uur helaas wel behoorlijk tegen.