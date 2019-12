Lenovo IdeaPad 320-17IKB (80XM009AMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320-17IKB is een 17 inch laptop die we begin januari bij Coolblue hebben gekocht voor 499 euro. Het is een laptop met een interessante basisconfiguratie. Het is niet de snelste. De Pentium kan met moeite programma's bijbenen, wel is er met 128 GB ssd-opslag net voldoende opslag voor handen. De accuwerktijd is zo'n 5,5 uur en dat is niet ontzettend goed. Mocht je accu, opslag, werkgeheugen of wifi-module willen vervangen dan moet je de laptop opgenschroeven (15 schroefjes).