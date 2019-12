Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320-17IKB (80XM00FXMH) hebben we begin maart 2018 voor 449 euro gekocht bij MediaMarkt. Dit model heeft een Pentium-processor aan boord. Die is net snel genoeg voor hele eenvoudige taken. De 128 GB ssd draagt bij aan vlottere prestaties, maar is aan de kleine kant. De accuwerktijd valt wat tegen: 5 uur maar. Het werkgeheugen is niet te vervangen, want het is vastgesoldeerd. Het is wel uit te breiden tot maximaal 8 GB.