Lenovo IdeaPad 320-17IKB (80XM00JQMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is niet uitgerust met de snelste onderdelen maar is voor de basistaken krachtig genoeg. De Intel Pentium-processor en 4 GB werkgeheugen zijn niet bijzonder snel maar dankzij de 256 GB SSD voelt hij nog best vlot aan. In het begin heb je bovendien voldoende ruimte voor je programma's en bestanden. De accuduur van 5 uur valt helaas wel tegen. We kochten de laptop begin februari in voor €499 bij Expert, waar hij op dat moment exclusief verkrijgbaar was.