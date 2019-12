Lenovo IdeaPad 320-17IKBR (81BJ004AMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op 4 oktober 2018 hebben we de Lenovo IdeaPad 320-17IKBR aangeschaft bij Bol.com voor 679 euro. Deze laptop valt op door de ruime hoeveelheid opslag en de vlotte processor. Met een i5-processor voorzien van 4 rekenkernen kun je ook zwaardere programma's prima draaien. De opslag bestaat uit een ssd én een traditionele harde schijf. De ssd is 128 GB groot en de harde schijf 1 TB, dat betekent dat je veel data en programma's kunt opslaan. Deze laptop heet een 17 inch scherm en weegt 2,7 kilo. De accuwerktijd is minder bijzonder: maar vijf uur. Lenovo heeft helaas geen scherm van topkwaliteit ingebouwd.