Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 320S-13IKB (81AK002GMH) is een compacte laptop weegt maar 1,22 kg. Desondanks is hij behoorlijk snel en dat is te danken aan de vlotte quad-core i5-processor. Ook start hij snel op en dat komt door de keuze voor een ssd. Deze is maar 128 GB groot en dus kunt u weleens in ruimtenood komen. De werktijd op de accu is met zo'n 6 uur niet erg goed. We kochten de laptop op 11 december 2017 bij BCC voor 749 euro en we zagen dat de laptop ook te koop was bij 4Launch, MyCom en Expert.