Lenovo IdeaPad 320s-14IKB (80X400C7MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo weegt 1,46 kilo en is daarmee behoorlijk licht voor een 14-inch laptop. Het maakt hem prima geschikt om mee te nemen. Hoewel hij niet supersnel is, biedt de laptop voor de meeste gebruikers voldoende prestaties. Daar zorgen de Intel Core i3-processor en 256 GB SSD wel voor. Alleen de 4 GB aan werkgeheugen is wat krap, maar dat kun je eventueel zelf uitbreiden naar 8 GB. Daarvoor is het wel nodig om alle 10 schroeven van onderkant van de laptop los te schroeven. De accuduur van zo'n 6,5 uur is redelijk.