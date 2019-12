Lenovo IdeaPad 330-14IKBR (81DE00WHMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15,6 inch laptop van het merk Lenovo is erg zwaar voor zijn formaat. Zijn gewicht van 2,73 kilo maakt hem daarom niet geschikt om mee te nemen. De prestaties zijn redelijk voor een laptop in deze prijsklasse: dankzij de Intel Core i3-processor en SSD is de laptop ruim snel genoeg voor alle basistaken. Een minpunt is de opslag van 128 GB, dat is al snel te krap. De accuwerktijd is met vijf uur niet bijzonder goed te noemen. Ook de nauwkeurigheid van het scherm valt behoorlijk tegen, waardoor vooral de kleurweergave erg matig is. We hebben de laptop geleend van Paradigit.