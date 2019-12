Lenovo IdeaPad 330-15ARR (81D200LGMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van het merk Lenovo weegt 2 kilo en heeft een snelle AMD Ryzen-processor aan boord. Dat betekent dat bijna alle toepassingen erg vlot werken. Ook biedt deze laptop een snelle SSD en een ruime harde schijf, waarmee je in totaal 1128 GB opslag hebt voor je programma's en bestanden. Deze combinatie maakt het een laptop die voor vrijwel alle soorten gebruik geschikt is, behalve gamen. De accuwerktijd is een tegenvaller: nog geen vier uur. We hebben deze laptop voor €472 gekocht bij Mediamarkt.