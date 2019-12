Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK003XMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenevo IdeaPad 330-15ICH (81FK003XMH) hebben we op 21 januari 2019 gekocht bij Bol.com voor 779 euro. Volgens de site van Bol.com was het op dat moment een goed verkopende laptop, want hij bevond zich in de top 5. Deze laptop is geschikt om mee te gamen. Dat is te danken aan de snelle i5-processor in combinatie met de GTX 1050 grafische processor. Dit kost blijkbaar wat gewicht, want de laptop is relatief zwaar met zijn 2,14 kilo. Ook is er veel opslag aan boord in de vorm van een 128 GB ssd en een 1 TB traditionele harde schijf. De accuwerktijd is 5,5 uur. De kwaliteit van het scherm zou wat beter mogen gezien de focus op gaming.