Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK003YMH) hebben we geleend van Bol. Hij is daar momenteel (eind augustus 2018) te koop voor 799 euro. Het is een krachtige laptop met een erg snelle quad-core i5-processor aan boord en een gewicht van 2,11 kilo. Hij werkt samen met een Geforce GTX 1050 en dat maakt hem net snel genoeg om moderne games een beetje te kunnen spelen. De opslag is goed verzorgd: een 1 TB HDD en een 256 GB SSD, zorgen voor veel opslagruimte. De accuwerktijd is zo'n 5,5 uur. Door 11 schroefjes los te draaien en de onderkant los te wrikken open je de laptop. Daarna zie je accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Op het werkgeheugen na (dat is vastgesoldeerd) kun je alles zelf vervangen.