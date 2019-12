Lenovo IdeaPad 330-15ICH (81FK0050MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop heeft een snelle i7 processor met 6 cores en een vlotte Nvidia grafische processor waardoor je games kunt spelen. De opslag is ruim: een 128 GB ssd en een 1TB harde schijf. De accuwerktijd is zo'n 6,5 uur en dat is redelijk voor een laptop met zo'n krachtige configuratie.