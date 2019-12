Lenovo IdeaPad 330-15IGM (81D10063MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Lenovo IdeaPad 330-15IGM is een 15 inch laptop en heeft een langzame Celeron-processor. Het opstarten van deze laptop duurt ruim 40 seconden en dat is veel voor een laptop met een ssd. De ssd biedt 128 GB opslagruimte, je kunt hierdoor in ruimtenood komen. De beeldkwaliteit van het scherm valt een beetje tegen. Voor een laptop met een 15,6 inchs scherm is het gewicht laag: maar 1,86 kilo. De accuwerktijd is met ruim 6,5 uur voldoende. De IdeaPad 330-15IGM hebben we geleend van Paradigit.