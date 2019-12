Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00WGMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Lenovo is met 1,89 kilo aan de licht kant voor zijn 15-inch schermformaat. De Intel Core i3-processor is verouderd maar nog altijd snel genoeg voor wie weinig eisen stelt. Voor internetten en tekstverwerken is de laptop dan ook snel genoeg. De opslag is wel erg beperkt: 128 GB is al snel te klein voor wie meer dan enkele programma's en bestanden heeft. Ook de kwaliteit van het scherm en de accuwerktijd van 5,5 uur vallen tegen. We hebben deze laptop voor €500 gekocht bij Expert.