Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00YHMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330-15IKB hebben we eind mei 2019 gekocht bij MediaMarkt voor 449 euro. Het is zware laptop van 2,2 kilo, die voorzien is van een i3-processor van een oudere generatie. De opslagruimte is beperkt vanwege de 128 GB ssd. De accuwerktijd is met 6 uur niet denderend en de nauwkeurigheid van het scherm is matig.