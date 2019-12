Lenovo IdeaPad 330-15IKBR (81DE0188MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een 15 inch scherm en een vrij hoog gewicht: 2,25 kilo. De meeste laptops met dit formaat scherm wegen tegenwoordig minder dan 2 kilo. De opslag is maar 128 GB groot en dat is eigenlijk veel te weinig. De ingebouwde i3-processor is snel genoeg als je niet al te veeleisend bent. De accuwerktijd is een tegenvaller: 4,5 uur.