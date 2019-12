Lenovo IdeaPad 330-15IKBR (81DE018KMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van het merk Lenovo is voorzien van een moderne quad core Intel i5-processor en 4 GB werkgeheugen. Daarmee is hij ruim snel genoeg voor het draaien van de meeste gangbare computerprogramma's. Daarnaast heeft hij een 128 GB SSD voor snelle opstart- en laadtijden en een 1 TB harde schijf voor voldoende opslag voor je programma's en bestanden. Een nadeel van deze laptop is de matige accuduur van ongeveer 5 uur. Ook heeft Lenovo duidelijk bezuinigd op het scherm dat met een full HD resolutie nog wel scherp genoeg is, maar kampt met een onnatuurlijke kleurweergave en een te laag contrast.