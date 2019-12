Lenovo IdeaPad 330-15IKBR (81DE01XYMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330-15IKBR kochten we halverwege de maand april in bij Wehkamp voor 679 euro. We zagen dit model ook in de winkel liggen bij BCC en daarnaast stond hij in de non-food-folder van Makro. Deze 15 inch laptop weegt maar 1,88 kilo, de combinatie van een krachtige i5 processor en een 256 GB ssd maakt hem vlot. De accuwerktijd valt een beetje tegen: 5,5 uur.