Lenovo IdeaPad 330-17IKB (81DK000JMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Lenovo heeft een basisconfiguratie. De Intel Pentium-chip biedt matige prestaties in het dagelijks en ook is de opslag met 128 GB al snel te krap voor je bestanden en programma's. Daarnaast is de werktijd op de accu van nog geen 3,5 uur een zware tegenvaller. Dat is erg weinig in vergelijking met andere laptops met deze samenstelling. We hebben deze laptop geleend van Bol.com.