Lenovo IdeaPad 330-17IKB (81DK0025MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17-inch laptop is met een gewicht van 2,4 kilo nog relatief licht te noemen. De prestaties van de Intel Pentium-processor zijn niet indrukwekkend maar voldoende voor licht gebruik zoals e-mailen en tekstverwerken. De ssd-opslag van 128 GB is erg aan de krappe kant. Bovendien houd je daar als gebruiker maar 91 GB van over, dat zit vrij snel vol. Ook weet deze laptop op te vallen door een tegenvallende accuwerktijd van maar 4,5 uur en een matige schermkwaliteit van het TN-paneel. We hebben deze laptop van Lenovo voor €450 gekocht bij MediaMarkt.