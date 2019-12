Lenovo IdeaPad 330-17IKB (81DK002JMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een forse 15-inch laptop van 2,4 kilo, die je niet eenvoudig meeneemt. Hij heeft een Pentium-processor aan boord. Dat klinkt snel, maar dat is hij niet. De laptop is alleen geschikt voor licht gebruik zoals internetten en e-mailen. Daarnaast is ook de 128 GB SSD aan de krappe kant, die is zo vol na een paar grote downloads en Windows-updates. De accuwerktijd is erg matig met iets meer dan vier uur. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.