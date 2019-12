Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eind mei 2019 hebben we de Lenovo IdeaPad 330-17IKB (81DK005XMH) voor 549 euro gekocht bij Expert. We zagen de laptop ook in de winkel liggen bij Megekko. Deze laptop heeft een oudere, tragere i3-processor aan boord. De ssd is 256 GB groot, wat voor veel mensen voldoende is, maar als je veel films en foto's wilt opslaan dan kan dat te klein worden. De kwaliteit van het scherm valt een beetje tegen.