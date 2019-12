Lenovo IdeaPad 330-17IKBR (81DM0021MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 17,3 inch IdeaPad 330-17IKBR van Lenovo hebben we 18 februari 2019 voor 599 euro gekocht bij Coolblue. De laptop werd in die periode gepromoot via Coolblue’s Keuze. De Lenovo heeft een wat oudere processor aan boord, maar hij is wel snel genoeg als je niet al te veeleisend bent. De opslagcapaciteit is dik in orde door de combinatie van een ssd en een harde schijf. De werktijd op de accu is vijf uur en dat is niet heel bijzonder. Na het verwijderen van maar liefst 14 schroeven kun je de onderkant van deze laptop wegwrikken. Daarna kun je zelf indien nodig accu, opslag, werkgeheugen of wifi-chip vervangen. Uitbreiden van het standaard meegeleverde werkgeheugen van 8 GB is dan weer niet mogelijk.