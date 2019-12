Lenovo IdeaPad 330-17IKBR (81DM0023MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330-17IKBR hebben we eind november 2018 gekocht bij Coolblue voor 779 euro. Deze 17,3 inch laptop is best krachtig. Dat is te danken aan de quad-core i5-processor. Ook is er een Nvidia Geforce MX150 aan boord, maar die biedt maar beperkt voordelen vergeleken met de standaard grafische processor van Intel. Er zijn een 128 GB ssd en een 1 TB harde schijf ingebouwd waardoor je beschikt over een ruime hoeveelheid opslagruimte. Het gewicht is 2,37 kilo: dat is relatief licht voor een laptop in deze klasse. De accuwerktijd is niet erg goed: 5 uur. Je moet maar liefst 15 schroeven losdraaien voordat je de laptop kunt openen. Daarna kun je indien nodig accu, opslag, werkgeheugen en wifi-chip vervangen.