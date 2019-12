Lenovo IdeaPad 330-17IKBR (81DM006FMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een forse 17-inch laptop met een gewicht van 2,5 kilo, waarmee hij alleen geschikt is voor gebruik in huis of op kantoor. Zijn korte accuduur van nog geen 5 uur onderstreept dat. Net als veel andere 17-inch modellen heeft hij helaas een lage resolutie (1600 x 900) voor het grote schermoppervlak. Het beeld is daardoor relatief onscherp en korrelig. De opslag bestaat uit een ssd en een harde schijf van in totaal 1128 GB. Dat is ruim en voldoende voor wie veel opslag nodig heeft, bijvoorbeeld voor een foto- of filmverzameling. De quad-core Intel Core i5-processor en 8 GB werkgeheugen maken de laptop ruim snel genoeg voor de meeste gebruikers. We hebben deze laptop voor €595 gekocht bij Wehkamp.nl.