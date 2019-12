Lenovo IdeaPad 330S-14IKB (81F400HUMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330S-14IKB is een compacte 14 inch-laptop met een gewicht van 1,64 kilo. Hij heeft een i3-processor aan boord. Die chip is voor basisgebruik een prima keuze. De ssd is 256 GB groot en dat biedt vaak net genoeg opslagruimte. De accuwerktijd is met zo'n acht uur prima te noemen. De IdeaPad 330S-14IKB hebben we geleend van Paradigit.