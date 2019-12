Lenovo IdeaPad 330S-14IKB (81F40162MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop heeft een i3-processor aan boord en die is voor niet al te veeleisende gebruikers voldoende. De opslag is 256 GB groot en dat is voor veel gebruikers net voldoende. Hij weegt 1,83 kilo en dat is best veel voor een laptop met 14 inch scherm, er zijn lichtere verkrijgbaar. De accuwerktijd is uitstekend: 9 uur.