Lenovo IdeaPad 330S-14IKB (81F401K5MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 330S-14IKB is een standaard laptop met een 14 inch full hd scherm. De processor is van een oudere generatie. Verder is de laptop voorzien van 4 GB werkgeheugen, een standaard Intel videochip en 128 GB opslagruimte via de SSD. Wij hebben deze Lenovo eind oktober 2019 ingekocht voor 499 euro bij Expert, waar hij werd gepromoot via een aanbevolen-sticker. Presteert deze laptop nog goed ondanks de wat oudere processor? We hebben hem uitgebreid getest. Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.